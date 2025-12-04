Özel Haber

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Gündem Kıbrıs’ta "Meclis Bahçesi", programında merkezi devlet bütçesi, Ulusal Birlik Partisi iç dinamikleri ve Kıbrıs siyaseti hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, merkezi devlet bütçesinin hayata geçirilmesinin kritik bir sorumluluk olduğunu belirterek, “Merkezi devlet bütçesi sayesinde devletin tüm projeleri, tüm yatırımları, çalışanlarının ödemeleri bir yıllık baktığımızda tüm süreçlerin gerçekleştiği en önemli noktadan bir tanesidir. Zaten devletin bütçesi yoksa devlet de yok demektir” dedi.

Öztürkler, Ulusal Birlik Partisi içinde bazı milletvekillerinin bütçe sürecine engel olup olmayacağına dair sorulara şöyle yanıt verdi. “Bu ülkede siyasi çekişmelerden dolayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ni bütçesiz bırakacak bir milletvekili arkadaşımız olacağını ben düşünmüyorum. Böylesi kritik hassas dönemlerde herkes milletvekili sorumluluğunu yerine getirecektir. Eğer böyle davranan bir milletvekili olursa hem devlet açısından hem partisi açısından doğru olmaz. Ama ben bu noktada, devleti bütçesiz bırakacak bir arkadaş olacağını düşünmüyorum.”

“Meclis Halkın Evidir”

Öztürkler, meclis çalışmalarına katılmamanın doğru olmadığını da vurguladı ve “Hiçbir sebep meclise küsmek anlamına gelmemeli. Meclis halkın evidir. Meclise küsmek halka küsmektir. Ben bugüne kadar bunu yapmadım ve doğru bulmadım” dedi.

Öztürkler, milletvekillerinin yasama ve denetim faaliyetlerine katılımının önemini vurgulayarak, “Milletvekilinin birinci sorumluluğu genel kurulda yasama ve denetim faaliyetlerini yürütmektir. Bu düşünceye herkesin saygı göstermesi gerekir” ifadelerini kullandı.

Öztürkler, bütçe komite süreci çalışanlara teşekkür etti, “Onlar hafta sonunda çalıştılar. Cumartesi Pazar gününde de Maliye Bakanlığı ile birlikte çalışmalarına devam ederek bütçeyi sonuçlandırdılar. İnşallah on dokuz Aralık tarihinde merkezi devlet bütçesini tamamlayacağız” dedi.

“UBP Kurultaylarındaki Coşkuyu CTP’de Göremedim”

Öztürkler, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen CTP kurultayına da değindi ve şunları kaydetti: “Bizler aylarca kurultay olduğunda sokaktayız, üyelerimize ulaşmak için mücadele ederiz. Tartışmalar olur ama nezaket çerçevesinde olmalıdır. Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin kurultayında UBP kurultaylarında gördüğümüz coşkuyu ve kalabalığı göremedim."

Öztürkler ayrıca, CTP kurultayına düşük katılım olduğunu da söyledi ve “CTP’de sekiz bine yakın üye var ama iki bin dört yüz kişi katıldı. Yüzde ellinin altında katılım var" diye konuştu.

“Sabırlı, Soğukkanlı Ve Disiplinliyim”

Öztürkler, kendi tecrübelerini ve yönetim tarzını ise şu sözlerle aktardı: “Otuz dört yaşında Yüksek Öğrenim Genel Müdürü olduğumda çok ciddi sorumluluklarım vardı. Meclis kapılarından çok girip çıktım, Ankara’ya gittim geldim, birçok bakanla çalıştım. Stresim azdır, hiçbir zaman telaşla hareket etmem. Disiplini severim ve ekibime bunu aşılarım. Bugün onurla Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı görevini yürütüyorum. Tarihi binaya veda ederek yeni meclis binasının açılışını gerçekleştirdik. Tüm bunlar benim için bir onur..."

“Merkezi Bütçe Önemli, Sonrasında Sağlık, Eğitim Ve Dijital Yasalar Gelir”

Öztürkler, bütçe sonrası yasama gündemine değinerek, “Bütçe geçtikten sonra sağlıkla ilgili, eğitimle ilgili, geçici memurlarla ve dijital alanda bekleyen yasal çalışmalar gündeme gelecektir. Bu süreçler hükümete bağlıdır, ama her şeyin rayında olmasını ve sorumlulukla yürütülmesini isterim” dedi.

“Federasyonu Reddediyoruz”

Öztürkler, Kıbrıs meselesine ilişkin şunları kaydetti: “Ulusal Birlik Partisi olarak federasyonu reddeden bir partiyiz. İki devletli çözüm önerisi bizim içimizden gelen ve istediğimiz bir çözümdür. Kıbrıs Türk halkı Türkiye ile birlikte hiçbir zaman yalnız yürümemiştir ve yürümeyecektir.”

Öztürkler, Güney Kıbrıs’ın son zamanlardaki tutumunu ve yapılan anlaşmaları da değerlendirdi: “Güney Kıbrıs politikaları bizi egemen eşitliğimizden uzaklaştırmak istemektedir, ama Kıbrıs Türk halkı buna izin vermeyecektir. Bugün dünyada yaşanan örnekler de gösteriyor ki, kendi güvenliğimizi sağlamadan adım atamayız. Ana vatanımız Türkiye her zaman en büyük güvencemizdir.”

“Ulusal Birlik Partisi’ne Her Zaman Güvendim”

Öztürkler, partisinin duruşuna dair şunları söyledi: “Ulusal Birlik Partisi iktidar partisidir ve sorumluluklarını yerine getirecektir. UBP tabanına her zaman güvendim ve güvenmeye devam edeceğim. Seçim günü geldiğinde halkımız takdirini ortaya koyacaktır. Biz iktidar partisi olarak hizmetimizi yapacağız, seçim günü geldiğinde kimin ülkeyi yöneteceği belli olacak.”