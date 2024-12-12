Bütçe üzerine ilk sözü CTP Milletvekili Devrim Barçın aldı. 3 Temmuz 2024’te Meclis’te Konut Edindirme Yasası’nın geçtiğini hatırlatan Barçın, 17 Temmuz 2024’te bir gazetede yayıMlanan “Bir ay içinde temeller atılıyor” başlığını Genel Kurul’da gösterdi.

Yasanın geçtiği gün bu yasaya göre sosyal konutların yapılamayacağını söylediğini ifade eden Barçın, “Nerededir bu sosyal konutlar? Ne zaman bunun hesabını vereceksiniz.?” diye sordu.

“Ben sizi yerden yere vurmak istemem, vatandaşa, gençlere uygun faizli konutu ulaştırmak isterim.” diyen Barçın, yasanın değiştirilmesini istedi.

Hamzaoğulları

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları ise, 2014 yılında Yenierenköy’de bir kaymakamlık binası için birinci etap ihalenin yapıldığını belirterek, 10 yıl geçmesine rağmen binanın “döküntü” şekilde durduğunu söyledi.

“Karpaz benden usandı, ben de sizden.” diyen Hamzaoğulları, Karpaz halkının dikkate alınmadığı eleştirisinde bulundu.

Baybars

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars ise, “Bu bakanlık artık hükümetin yarısı değil.” diyerek, İçişleri Bakanlığı’nın rutin bir devlet dairesi konumuna geldiğini söyledi. Nüfus konusunun önemli olduğunu ifade eden Baybars, İçişleri Bakanlığı verilerinin şeffaf olmadığını kaydetti.

Bakan Oğuz’un bir programdaki açıklamasına değinen Baybars, projeksiyon nüfus için doğum, ölüm ve göç oranlarının bilinmesi gerektiğini belirtti. Bütçede nüfus sayımı için bir kalem olmadığını dile getiren Ayşegül Baybars, bu yıl için nüfus sayımı yapabilmenin mümkün olmadığını söyledi.

“Dünyanın hiçbir yerinde doğum yoluyla elde edilen vatandaşlıktan daha fazla vatandaşlık verilmez.” diyen Baybars, orta vadeli programda da nüfus politikasının olmadığını belirtti.

2025 yılında da Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Projesi'nin hayata geçirilemeyeceğini ifade eden Baybars, niyetin, eylemlerle desteklenmesi gerektiğini kaydetti. Kalkınma Planı hazırlanmasındaki en büyük engelin İçişleri Bakanlığı olduğunu dile getiren Ayşegül Baybars, nüfusun ne olduğunun bilinmesi gerektiğini söyledi.

“Sizin bu ülke için ne istediğinizi anlamak güç.” diyen Baybars, dört yılda 38 bin kişiye vatandaşlık verildiği iddialarının doğru olup, olmadığını sordu. 2024 yılındaki muhaceret izinli sayısını da soran Ayşegül Baybars, bulaşıcı hastalıkla ilgili deport konusunun yeniden ele alınması gerektiğini kaydetti.

Ülkeye dışarıdan gelen nüfusun kayıt altına alınması gerektiğini ifade eden Baybars, “18 yaşın altında kaç tane çocuk var bu ülkede bilelim.” dedi. Oturma izinleriyle ilgili çok ciddi sıkıntılar olduğunu dile getiren Ayşegül Baybars, “Yurttaşlık yasası çıkarılması konusunda niyetiniz var mı?” diye sordu.

“Şartlı tahliyedeki oranlarla oynamayı oyuncak haline getirdiniz” eleştirisinde bulunan Baybars, cezaevindeki gardiyan sayısının ise yeterli olmadığını kaydetti. Ayşegül Baybars, Cezaevi Disiplin Yasası’nın da değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Yabancıların mal edinmesiyle ilgili geçirilen yasaya da değinen Baybars, toprakların korunması meselesinin önemli olduğunu söyledi. Tapudaki ekipman, personel ve sistemin yeterli olmadığını kaydeden Baybars, gayrimenkul sektörünün balon gibi şişirilip, aniden patladığında ciddi zararlar verdiği uyarısında bulundu.

Taşınmaz mallarla ilgili yasanın değiştirilmesi gerektiğini ifade eden Ayşegül Baybars, doğal afetlerle ilgili kalem yaratılması gerekliliği üzerinde de durdu. Hali arazilerle ilgili kiralamaların bu sene Gazimağusa bölgesinde yapıldığını kaydeden Baybars, kamusal arazilerin korunmasının önemli olduğunu ifade etti.

2024 yılında kırsal kesim arsası dağıtılıp, dağıtılmadığını soran Baybars, iskan ile tapunun uyumlaştırılması gerektiğini söyledi. Bakanlığın karşısına açılacak Düzensiz Göçle Mücadele Merkezi’nde nasıl bir sistem olacağını da sorgulayan Baybars, ülkede özel güvenlikle ilgili eğitim verilmediği eleştirisinde bulundu.

Ayşegül Baybars, “Güngör Çöplüğü konusunda ihaleler bilinçli bir şekilde mi iptal ediliyor?” diye sordu.