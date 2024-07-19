Toplamda 3 etaptan oluşacak ve 15 Eylül tarihine kadar tümüyle tamamlanacak projenin maliyeti 36 Milyon TL olup proje Avrupa Birliği finansmanıyla hayata geçecek. Bu kapsamda LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın başkanlık ettiği, AB ve yüklenici firma yetkilileri ile LTB’nin teknik ekiplerinin de hazır bulunduğu geniş kapsamlı koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Çalışmanın yürütüleceği güzergah 24 Temmuz’u 25 Temmuz’a bağlayan gece yarısından itibaren trafiğe kapatılacak.

Trafik Düzenlemeleri

Çalışmalar boyunca bölge sakinleri ve bu alandaki iş yerlerine ulaşmak isteyenler Eski Pronto Çemberi istikametinden çemberin 300 metre ilerisinde bulunan Yıldırım Beyazıt Sokak’a döndükten sonra Kumsal Park yanında oluşturulan ara yolu kullanıp Mehmet Akif Caddesi’ne çıkabilecekler.

Eski Pronto Çemberi istikametinden Ortaköy, Metehan, Gönyeli, Güzelyurt ve Girne’ye gidecek sürücüler, Yıldırım Beyazıt Sokağı kullanıp Bedrettin Demirel Caddesi üzerinden bu bölgelere ulaşabilecekler.

Kumsal Park’ın bulunduğu alandan Gültekin Şengör Sokak’ın başlangıcına kadar olan alan ise trafiğe tamamen kapalı olacak.

Başbakanlık Işıkları istikametinden Mehmet Akif Caddesi’ne gelen sürücüler ise, Gültekin Şengör Sokak’ın paraleli olan Muhip Hüseyin Sokak’a dönüp Bedrettin Demirel Caddesi’ne çıkabilecekler.

Tüm acil durumlarda 7/24 Belediyeye Ulaşılabilecek

Çalışmalar boyunca olası acil durumlarda yurttaşlar 0533 843 0582 numaralı telefonlardan 7/24 Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ulaşabilecekler.