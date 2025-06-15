Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik Festival Alanı’nda saat 18.00’de başlayacak etkinlik, her yaş grubuna hitap edecek, halka açık ve ücretsiz olacak.

Etkinlik kapsamında DJ performansları, MBB ve MKDD Minikler Halk Dansları Gösterileri, profesyonel akrobasi gösterisi, sahne şovları, köpük partisi, rodeo ve gladyatör oyunları, dev futbol kalesi ve dev dart alanı yer alacak.

Bununla birlikte gençlere yönelik düzenlenecek Colour Fest renk festivali için gerekli tüm toz boyalar belediye tarafından ücretsiz olarak sağlanacak. Ayrıca etkinliğe katılan çocuklara belediye tarafından dondurma ikram edilecek.

Etkinlik boyunca bölgede üretim yapan yerli üreticilerin stantları da açık olacak. Katılımcılar, doğal ürünleri tanıma ve temin etme imkânı bulurken, alanda gün boyu farklı sürpriz aktiviteler de gerçekleştirilecek.

Açıklamaya göre, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu’nun öncülüğünde hazırlanan etkinlik, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde çocukların ve gençlerin yüzünü güldürmeyi, aileleri bir araya getirmeyi ve bölge halkına keyifli bir yaz başlangıcı yaşatmayı hedefliyor.

Etkinliğe katılacak çocukların ve gençlerin rahat hareket edebilecekleri veya suya dayanıklı kıyafetlerle gelmeleri öneriliyor.