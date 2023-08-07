Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesinden verilen bilgiye göre, toplam 16 takımın mücadele ettiği ve iki gün süren Amatör Plaj Voleybolu Turnuvasında, Eray Çoban - Hasan Mertel - Ergün Köseoğlu üçlüsü şampiyon olurken, İbrahim Kahyaoğlu - Hanife Kahyaoğlu - Fırat Kızıltunçlar üçlüsü ikinci, Okan Helvacı - Hilmi Tekoğlu - Gökhan Varol üçlüsü ise üçüncü oldu.

Turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Başkanı Fatma Çimen Tuğlu ve Belediye Meclis üyeleri tarafından takdim edildi.