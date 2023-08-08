Mehmetçik Üzüm Festivali’nin 61’incisi dolu dizgin devam ediyor. Festivalde dün Bafra Halk Plajı’nda birbirinden renkli etkinliklerle Çocuk Şenliği düzenlendi.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu çocuklara eşlik ederek, “Çocuk Şenliğimize katılan çocuklarımızın gülen gözlerini görmekten onur duyduk. Her şey çocuklarımız için” dedi.

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği şenlikte yüz boyama etkinliğiyle çocuklar rengarenk olurken, şırıngayla su taşıma ve çuval yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Öte yandan şut çekme, halat çekme, paraşüt oyunu, renkli halkalar, yoğurt yeme yarışması, yumurta taşıma oyunu düzenlendi.

MEHMETÇİK FESTİVALİ’NDE GRUP FREKANS RÜZGARI ESTİ

61’inci Mehmetçik Festivali’nde Grup Frekans kendi albümlerinden ve popüler parçalardan oluşan şarkılarla dinleyen herkesi mest etti. Grup Frekans festival alanını tıka basa dolduran vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Vatandaşlar, performanslarıyla hayranlık bırakan Grup Ferkans’ın şarkılarına eşlik etti… Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, Grup Frekans’a bir hatıra plaketi takdim etti.

MEHMETÇİK BU AKŞAM BURAM BURAM KIBRIS KOKACAK

61’inci Mehmetçik Üzüm Festivali’nde bu akşam saat 21:00’de başlayacak Geleneksel Kıbrıs Gecesi’nde Kıbrıs Türk kültür ve sanatının en güzel örnekleri yer bulacak. Saat 22:00’de ise Grup Otantik, Kıbrıs şarkılarının yer alacağı muhteşem bir müzik ziyafeti sunacak. Öte yandan bugün saat 18:00’da Kumyalı Futbol Sahası’nda Masterlar Futbol Turnuvası ilk maçları oynanacak.