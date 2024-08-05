Grup Otantik, geleneksel Kıbrıs müziklerine modern dokunuşlar katarak, dinleyicilere hem duygusal hem de enerjik bir müzik ziyafeti sundu. Gecenin ilerleyen saatlerinde ritmin yükselmesiyle birlikte katılımcılar doyasıya eğlendi ve dans etti. Müzikseverler, unutulmaz anılar biriktirirken, Mehmetçik’in kültürel mirasını da kutlamış oldu.

Uluslararası Lezzetler ve Kültürel Deneyimler: Etkinlik kapsamında, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi personeli tarafından misafirlere geleneksel Mehmetçik lezzetleri olan palûze, zivaniya ve üzüm sucuğu ikram edildi. Bu eşsiz tatlar, festivalin geleneksel yönünü ön plana çıkarırken, ziyaretçilerin damaklarında unutulmaz izler bıraktı. Bunun yanı sıra, Meksika ve Hırvatistan Halk Dansları ekipleri de kendi kültürlerine ait yiyecek ve içecekleri misafirlere sundu. Festival alanını ziyaret edenler, bu uluslararası lezzetlerle tanışma ve farklı kültürleri tatma fırsatı buldu.

Festival alanını dolduran kalabalığın coşkusu, dans eden ve şarkılara eşlik eden insanlarla daha da arttı. Yediden yetmişe herkesin katılım gösterdiği bu harika gece, festivale gelen herkes için unutulmaz oldu.

Katılım Ücretsizdi! Mehmetçik Festival Alanı’nda gerçekleşen bu müzik dolu geceye herkes davetliydi. Festivale katılanlar, güzel havanın ve muhteşem müziklerin tadını çıkartırken, unutulmaz bir yaz akşamı geçirdi.