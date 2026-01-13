Memur-Sen Başkanı Göktürk Ötüken tarafından yapılan açıklamada, olayın, bugün meydana gelen bir trafik kazası sonucu Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılan bir şahsın, tüm tetkiklerinin gerçekleştirilmesine rağmen gerekli tedavinin yapılmadığını bahane ederek, bir hemşireye önce hakaret daha sonra da tükürmek suretiyle fiziksel saldırıda bulunmasıyla gerçekleştiği belirtildi.

Olayın polise intikal ettirildiği ve ilgili kişinin tutuklandığı da belirtilen açıklamada, “Yaşananlar son zamanlarda sağlık çalışanlarına yönelik artarak devam eden saldırıların üzücü örneklerinden biridir.” denildi.

Açıklamada, Memur-Sen’in çirkin olayı şiddetle kınadığı ve sağlık çalışanlarına yönelik artarak devam eden şiddet girişimlerine karşı yetkililerin gerekli önlemleri almaması durumunda grev de dahil bütün yasal hakların kullanılacağı kaydedildi.