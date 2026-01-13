-CANLI AKTARIM / Pelin Yükselay

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers da Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Sağlık Yasası’na değindi, yasanın sağlık sisteminin geleceğini riske attığını vurguladı.

“Sağlıkta nerelere gidiyoruz çok endişeliyiz” diyen Rogers, şunları kaydetti:

“Bu yasa ile kontrol sağlanamayacak, keyfiyet yasallaşacak. Keyfi verilen uzmanlık eğitimleri yasal olacak, üniversiteler kendi yollarını çizecek. Bunu neden kim istiyor ben anlamakta zorlanıyorum. Neden Sağlık Bakanlığı buna destek veriyor? Yeterli deneyim almadan öğrenciler uzmanlık alacak.

“Neden bu alanı vasatlığa hapsediyorsunuz?”

“Bu bir ölüm kalım meselesidir” diyen Rogers, “bu alanı neden vasatlığa hapsediyoruz anlayamıyorum” diye konuştu. Denetlenebilir, şeffaf programlar yaratılması gerektiğini vurgulayan Rogers, kaliteyi artırmak için uğraş verilmesi gerektiğini kaydetti. Hükümetin miladını doldurduğunu savunan Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, “halk bıktı usandı ama son günlerinizde de bu ülkenin geleceğini riske atan, her birimizin hayatını riske atan kararları almaya kendinizi yetkin görüyorsunuz. Yeter artık” diye konuştu.