Memur-Sen'in açıklaması şöyle:

En yüce değer olan emeğin temsilcileri olarak 1 Mayıs Dünya emek ve dayanışma gününü kutluyoruz.barışa olan özlemimiz, bölgemizde ve Dünya’da süregelen savaşlar nedeniyle, mutsuzluğa dönüşmektedir.

Filistinde, terör devleti İsrail’in yürüttüğü soykırıma karşı, emperyalizmin yürüttüğü iki yüzlü politikayı, şiddetle kınıyoruz.

KKTC’nde çalışan ve emeklilerin alım gücü, gittikçe yitirilmektedir. Kontrolsüz piyasada, denetimsizlik, keyfi ve fahiş fiyat artışlarına neden olmaktadır.

Kamu da farklı statülerde çalışan kamu görevlilerinin iş güvencesinin sağlanacağı yasa tasarısı, KKTC Meclisinin ilgili komitesinde görüşülme aşamasındadır.

Yeni KKTC Meclisinin açılışının hayırlara vesile olmasını dilerken geçicilere ilgili yasanın, bu yasama yılı içerisinde, yeni KKTC Meclisinden geçmesini bekliyoruz.

Kıbrıs Türk Halkı olarak, kısır gündem ve tartışmalarla zaman kaybetme lüksümüz yoktur. Geleceğe güvenle bakabilmek için siyasilerden, çözüm odaklı icraatlar bekliyor.

Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutlarız.