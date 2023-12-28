Sendika Başkanı Akın Manga yayımladığı yeni yıl mesajında, iki haneli enflasyonun, 2026 yılına kadar devam edeceğinin TC Maliye Bakanınca açıklandığına işaret ederek, bunun, 2024’te de alım gücünün düşüşünün süreceğinin açık ifadesi olduğunu kaydetti.

-“Vergi dilimlerinin yükseltilmesi kabul edilemez”

Manga, hükümetten beklentinin, etkin bir piyasa denetimi yapılarak, alım gücünün korunması, fahiş fiyat artışlarının önlenmesi olduğunu, adil bir vergi düzenlenmesi beklerken, vergi dilimlerinin yükseltilmesinin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Farklı statülerde çalışan kamu çalışanları arasındaki farklılıkları giderecek yasal düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesinin haklı beklentileri olduğunu da ifade eden Manga, siyasete olan güvenin tesisi için, iş ve gelecek güvencesinin temini, halkın güven ve refah içerisinde yaşamının sağlanmasının şart olduğunu da ekledi.

Manga “Hükümeti ve KKTC Meclisini, 2024 yılı içerisinde halkımızın bu beklentilerinin sağlanmasında, iş ve güç birliğine davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.