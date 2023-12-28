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Dolar ise 29,20 TL'den alınıp, 29,70 TL'den satılıyor.

Serbest piyasada, saat 08.30 itibarıyla 32,45 TL'den alınan euro 33,00 TL'den satılıyor. 37,45 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı da 38,00 TL olarak belirlendi.

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