Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından düzenlenen panel ve odak grup çalıştayında, farklı fakülte ve birimlerinden öğretim üyelerinin katılımıyla güçlü bir akademik temsiliyet ortaya koydu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bilimsel araştırma kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen TÜSEB Panel ve Çalıştayı, sağlık alanındaki ulusal araştırma çağrıları çerçevesinde KKTC akademisyenlerini bir araya getirdi. Söz konusu etkinliğe DAÜ, beş öğretim üyesinden oluşan bir heyetle katılım sağladı.

TÜSEB Sağlık Alanında Açılımlar Paneli

Etkinliğin açılış programının ardından düzenlenen panel, Prof. Dr. Murat Özgören’in moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Panelde TÜSEB temsilcileri Ahmet Zengin, Batuhan Yeşilyurt ve Fatih Karademir tarafından kurumun sağlık alanında desteklediği araştırma temaları, başvuru süreçleri ve KKTC akademisyenlerine yönelik iş birliği olanakları hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Aşı geliştirme, biyoinformatik, tanı kitleri, tıbbi cihaz teknolojileri, sağlıkta dijital dönüşüm, yapay zekâ uygulamaları, doku mühendisliği, nadir hastalıklar, nörobilimler, farmakolojik bilimler ile diş sağlığı ve tedavileri gibi başlıklar, 2025–2026 dönemi öncelikli destek alanları arasında yer aldı.

Söz konusu paneli, DAÜ Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Eda Becer, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, DAÜ Kimya Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gazi, DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şükrü Tüzmen ile DAÜ Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mümtaz Güran takip etti. DAÜ’nün farklı disiplinleri kapsayan bu katılımı, üniversitenin sağlık alanındaki araştırma kapasitesinin genişliğini bir kez daha öne çıkardı.

TÜSEB KKTC Odak Grup Çalıştayı

Programın öğleden sonraki bölümünde ise TÜSEB Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Sarğın’ın yürütücülüğünde odak grup çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştayda, akademisyenlerin proje fikirleri TÜSEB çağrılarına uygunluk, başvuru süreçleri ve geliştirme aşamaları açısından değerlendirildi.

Çalıştaya DAÜ adına Prof. Dr. Şükrü Tüzmen ile Prof. Dr. Mehtap Malkoç katılarak proje fikirlerini sundu. Sunulan çalışmaların, KKTC açısından stratejik öneme sahip sağlık ve yaşam bilimleri alanlarına odaklandığı ve TÜSEB temsilcileri tarafından yüksek katkı potansiyeline sahip araştırma alanları olarak değerlendirildiği belirtildi. Projelerin özgün ve geliştirme aşamasında olması nedeniyle teknik detayların paylaşılmadığı, çalışmaların kavramsal çerçevede ele alındığı ifade edildi.

TÜSEB çağrılarının önümüzdeki süreçte KKTC araştırmacılarına açılmasıyla birlikte, nitelikli proje üretiminin öneminin artacağı vurgulanırken, DAÜ’nün Tıp, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri, Kimya ve Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü gibi farklı akademik birimlerden öğretim üyeleriyle sürece aktif katkı sağlaması, üniversitemizin disiplinler arası araştırmalardaki güçlü konumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

DAÜ, ulusal ve uluslararası araştırma kuruluşları ile yürüttüğü iş birliklerini, sağlık alanındaki güncel TÜSEB çağrıları kapsamında da sürdürmeye devam ederek, akademisyenlerinin proje üretkenliğini destekleyen kurumsal yapısını geliştirmeyi sürdüreceğini ifade eden DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, üniversitemiz adına sürece akademik anlamda katkı veren tüm öğretim üyelerine teşekkür etti.