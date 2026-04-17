Yarışmaların amacı, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi bünyesinde eğitim gören öğrencilerin, teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmelerini desteklemek, mesleki yeterliliklerini sergilemelerine imkân tanımak ve motivasyonlarını artırmak…

Bakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 26 ayrı dalda 489 öğrenci, 137 öğretmen ve 156 jüri üyesi ile toplam 782 kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Odalar, birlikler, sektörün önde gelen temsilcileri ile üniversitelerin de jüri desteği vereceği yarışmaların bir bölümü Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) sponsorluğunda DAÜ ve UKÜ kampüslerinde, diğerleri ise Daireye bağlı meslek liseleri atölyelerinde yapılacak.

Farklı branşlarda düzenlenecek yarışmalar, bugün 135 öğrencinin katıldığı “Grafik Fotoğraf” yarışmasıyla başladı. Bilgi ve Beceri Yarışmaları, 24 Nisan tarihinde Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nde, Makine Teknolojisi, İnşaat Yapı Teknisyenliği ve Metal Teknolojisi olmak üzere 3 farklı alanda 42 öğrencinin katılımıyla devam edecek.

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri ile Tarım Teknolojisi yarışmaları, 27 Nisan tarihinde 62 öğrencinin katılımıyla Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde yapılacak. Mobilya Teknolojileri yarışması 20 öğrencinin katılımıyla Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi yarışması ise 43 öğrencinin katılımıyla Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak.

Moda Tasarım yarışması 28 Nisan tarihinde 12 öğrencinin katılımıyla Gazimağusa Meslek Lisesi’nde, Gıda Üretim Teknolojisi yarışması ise 26 öğrencinin katılımıyla Atatürk Meslek Lisesi'nde yapılacak.

Seramik yarışması, 28-29 Nisan tarihlerinde tamamlanacak şekilde 10 öğrencinin katılımıyla Atatürk Meslek Lisesi’nde gerçekleştirilecek. 29 Nisan tarihinde düzenlenecek Isıtma, Soğutma ve İklimlendirme yarışması ise 10 öğrencinin katılımıyla Osman Örek Meslek Lisesi’nde yapılacak.

Bilgi ve Beceri Yarışmaları, 30 Nisan tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde tamamlanacak. İnşaat Teknolojisi, Harita Tapu Kadastro ve Sondaj, Bilişim Teknolojisi (Yazılım-Donanım) ile Elektronik, Tesisat, Kumanda, Büro Yönetimi, Muhasebe, Genel Turizm, Yerel Mutfak, Servis, Sepet, Barista ve Kokteyl yarışmalarına toplam 203 öğrenci katılacak.