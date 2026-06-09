Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda Uyuşturucu Operasyonu

08.06.2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrolde H.Y. (E-26)’nin üzerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen D.Ö.G. (E-25) ile M.B. (E-25) tutuklandı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Güzelyurt’ta Araç ve İkametgâhlarda Uyuşturucu Bulundu

08.06.2026 tarihinde saat 20.00 sıralarında Güzelyurt’ta Manisa Bulvarı üzerinde Trafik Ekipleri tarafından yapılan kontrolde, M.K.M. (E-24)’nin kullandığı ve A.E.H.E. (E-21)’nin yolcu olarak bulunduğu araç durduruldu. Sürücünün şüpheli hareketleri üzerine yapılan aramada, M.K.M.’nin tasarrufunda yaklaşık 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Devamında M.K.M.’nin Lefkoşa’daki ikametgâhında yapılan aramada yaklaşık 3 gram hintkeneviri, uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğu değerlendirilen hassas terazi ele geçirildi.

Ayrıca A.E.H.E.’nin Lefkoşa’daki ikametgâhında yapılan aramada ise yaklaşık 1.5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu.

Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma sürüyor.

Girne’de Şüpheli Üzerinde 18 Gram Uyuşturucu

08.06.2026 tarihinde saat 22.00 sıralarında Girne’de Prof. Dr. Derviş Manizade Sokak’ta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından M.A. (E-20) üzerinde yapılan aramada yaklaşık 18 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Girne’de Metamfetamin Operasyonu: Nakit Para da Ele Geçirildi

09.06.2026 tarihinde saat 01.30 sıralarında Girne’de Yaz Gülü Sokak’ta Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından N.P. (K-33) şüpheli olarak durduruldu. Yapılan aramada, satışa hazır paketler halinde toplam 16 gram metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3.000 TL nakit para ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen O.O.Ç. (E-22)’nin üzerinde yapılan aramada ise N.P.’den temin ettiği değerlendirilen yaklaşık 2 gram metamfetamin türü uyuşturucu bulundu.

Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma sürüyor.