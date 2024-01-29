Açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgemizde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21 - 50 kg/m²), özellikle kuzey kesimlerde çok kuvvetli ( 51-75 kg/m²) olması beklenmektedir. Belirtilen periyot içerisinde rüzgarın da kuvvetli (39-49 km/h) zaman zaman fırtına (62-74 km/h) şeklinde esmesi beklenmektedir” denildi.

Meteoroloji, su baskını, dolu, yıldırım düşmesi, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve benzeri olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmasını istedi.