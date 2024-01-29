Açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgemizde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21 - 50 kg/m²), özellikle kuzey kesimlerde çok kuvvetli ( 51-75 kg/m²) olması beklenmektedir. Belirtilen periyot içerisinde rüzgarın da kuvvetli (39-49 km/h) zaman zaman fırtına (62-74 km/h) şeklinde esmesi beklenmektedir” denildi.

Kaza yaptı 487 gündür kaçak olduğu ortaya çıktı Kaza yaptı 487 gündür kaçak olduğu ortaya çıktı

Meteoroloji, su baskını, dolu, yıldırım düşmesi, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve benzeri olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmasını istedi.