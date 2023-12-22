Resmi Gazete'de yayınlandı... Proje ve keşif bedeli kararları tadil edildi Resmi Gazete'de yayınlandı... Proje ve keşif bedeli kararları tadil edildi

Meteoroloji Dairesi’nin yayımladığı ihbarda, bu akşam saat 20.00’den yarın akşam saat 20.00’ye kadar denizlerde güney ve batı yönlerden rüzgarın zamanla 7 kuvvetinde ve fırtınamsı esmesinin beklendiği ifade edildi.