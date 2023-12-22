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Meteoroloji Dairesi’nin yayımladığı ihbarda, bu akşam saat 20.00’den yarın akşam saat 20.00’ye kadar denizlerde güney ve batı yönlerden rüzgarın zamanla 7 kuvvetinde ve fırtınamsı esmesinin beklendiği ifade edildi.

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