Açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgemizde görülen aşırı yağışların (100 kg/m² ve üzeri) ve çok şiddetli fırtına (103-117 km/h) boyutundaki rüzgarın etkisini azaltarak, yağışların orta kuvvette (6-20 kg/m²) yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²); rüzgarın orta kuvvette (20-28km/h) kıyılarda ise yer yer kuvvetli (39-49 km/h) olarak devam etmesi beklenmektedir. Toprağın doymuş, dere seviyelerinin yükselmiş ve taşkınların olduğu da dikkate alınarak yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaya devam etmeleri tavsiye edilir” denildi.