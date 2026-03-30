Meteoroloji Dairesi’nin değerlendirmesine göre hava serin ve nispeten nemli olacak, gün boyunca ise az bulutlu bir seyir bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülürken, rüzgarın güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve yer yer fırtınamsı şekilde esmesi bekleniyor.

Bölgelere göre yapılan tahminlerde Girne, Lefkoşa, Gazimağusa ve çevrelerinde az bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıklar ise iç kesimlerde 19-22 derece, sahil bölgelerinde 19-21 derece dolaylarında ölçülecek.

Denizlerde ise olumsuz hava koşulları dikkat çekiyor. Rüzgarın yer yer 7 kuvvete ulaşması beklenirken, dalga yüksekliğinin 1,5 ila 3,5 metre arasında değişeceği tahmin ediliyor. Denizlerin yer yer çok kaba olması öngörülüyor.

Yetkililer özellikle denizcileri ve açık alanda bulunacak vatandaşları kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.