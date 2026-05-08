Kamusen Başkanı Metin Atan, Yeni Bakış Web TV’de katıldığı programda ülke gündemine dair açıklamalarda bulundu. Zam yağmuruna ve liyakatsiz atamalara tepki gösteren Atan, "Sistem değişmedikçe kişiler değişse de sonuç değişmez" diyerek Başkanlık Sistemi çağrısı yaptı.

Kamusen Başkanı Metin Atan, “Meltem Sakin ile Vizyon” programında yaptığı değerlendirmelerde, hükümetin ekonomi yönetimini ve kamu hizmetlerindeki yetersizlikleri sert bir dille eleştirdi. Harçlara ve fonlara yapılan yüzde 40 oranındaki zamların halkı ezdiğini belirten Atan, hükümetin sürekli "battık edebiyatı" yaparak faturayı vatandaşın cebine kestiğini vurguladı.

"ZAMLAR KAPIDA HİZMET YOK"

Açıklanan hayat pahalılığı oranının yüzde 12 seviyelerinde olduğunu anımsatan Atan, vatandaşın ödediği vergilerin karşılığını alamadığını söyledi. Elektrik ve akaryakıt zamlarının kapıda olduğunu belirten Atan, "İğneden ipliğe her şeye zam gelecek. Vatandaş karanlık yollarda araba sürmeye mahkum ediliyor. Seyrüsefer paraları toplanıyor ama yolların kalitesi yerlerde, ışıklar yanmıyor" diyerek isyan etti.

"BAŞKANLIK SİSTEMİNE GEÇİLMELİ"

Ülkedeki mevcut parlamenter sistemin miadını doldurduğunu savunan Metin Atan, köklü bir sistem değişikliği önerisinde bulundu. Seçim sisteminin değişmesi gerektiğini ifade eden Atan, "Milletvekilleri bakan olmamalı. Ülkede donanımlı bürokratlar var, bu görevleri onlar yürütmeli. Ülke yapısına uygun bir Başkanlık Sistemi’ne geçilmeli" dedi.

FİKRİ ATAOĞLU'NA LİYAKAT GÖNDERMESİ: BEN İSTEDİĞİMİ YAPARIM DİYEMEZSİNİZ

Hükümet ortağı DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nun, Girne Çevre Koruma Dairesi’nde bir geçici işçiyi şube amiri yapmasını "skandal" olarak nitelendiren Atan, liyakat vurgusu yaptı. Atan, "Hükümet liyakatten bahsediyor ama Ataoğlu 'ben istediğimi yaparım' tavrında. Geçici işçiye amirlik sorumluluğu veriyorsunuz, peki imza yetkisini de verecek misiniz?" sorusunu yöneltti.

"YA KABUL EDECEĞİZ YA REST ÇEKECEĞİZ"

Hayat pahalılığı sepetinin güncellenmesi için halktan anketörlere yardımcı olmalarını isteyen Atan, hükümetin çözüm üretmek yerine "seçim moduna" girdiğini ifade etti. Gelecek sürecin kritik olduğunu belirten Kamu-Sen Başkanı, "Ya bu düzeni kabul edip devam edeceğiz ya da rest çekip ciddi bir değişimin önünü açacağız" diyerek sözlerini noktaladı.