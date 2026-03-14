Atan açıklamasında, doktorların, hemşirelerin ve tüm sağlık emekçilerinin insan hayatını korumak için gece gündüz demeden fedakârca görev yaptığını ifade ederek, sağlık çalışanlarının toplum için üstlendiği sorumluluğun son derece önemli olduğunu vurguladı. Kamu-Sen olarak kamu çalışanlarının haklarının korunması ve geliştirilmesi için yıllardır mücadele ettiklerini belirten Atan, sağlık alanında görev yapan çalışanların da daha iyi çalışma koşullarına ve hak ettikleri değere kavuşması için sendikal mücadelenin sürdüğünü kaydetti. Sağlık çalışanlarının özellikle son yıllarda artan iş yükü, personel eksikliği ve zor çalışma koşullarına rağmen görevlerini büyük bir özveriyle sürdürdüğünü ifade eden Atan, sağlık sisteminin güçlü olmasının çalışanların haklarının korunması ve desteklenmesiyle mümkün olacağını belirtti. Metin Atan açıklamasının sonunda, toplum sağlığı için büyük bir özveriyle çalışan tüm doktorların, hemşirelerin ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı ve görevlerinde başarılar diledi.