İlk konuşmayı yapan Kıbrıs Vakıflar idaresi başkanı Prof.Dr. İbrahim Benter sergi hakkında bilgi verdi.

Benter, milli mücadele zamanında Kıbrıslı Türklerin Anadolu’ya bulundukları yardımlardan ve o dönemde yaşanan zorluklardan bahsetti.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu konuşmasına serginin açılışında emeği geçenlere teşekkür ederek başladı.

Kasapoğlu, serginin milli mücadelenin hem siyasi yönlerini hem sosyal yönlerini aktardığı için önemli olduğunun altını çizdi.

Gençler için serginin çok önemli olduğunu vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılında bu anlamlı serginin açılmasından dolayı da memnuniyetini dile getiren Kasapoğlu, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Kıbrıs Türklerinin tarihine bakıldığında her zaman Anadolu’nun yanında olduğunu belirtti. Tatar, Vakıflar idaresinin tarihi olarak çok önemli bir kurum olduğunu belirterek, serginin açılışında emeği geçen herkese teşekkür etti.