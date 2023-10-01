Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı’nın açıkladığı üzere arkeologlar, orta Mısır'da yaptıkları kazılar sırasında şarap kalıntıları içeren yüzlerce testi keşfetti.

Bakanlığın açıklamasında, “Mısır, Almanya ve Avusturya'dan bir arkeoloji misyonu, Sohag'daki Abidos'un Umm el-Qa'ab bölgesindeki Birinci Hanedan Kraliçesi Merneit'in mezarında çalışma yaparken, daha önce hiç açılmamış yüzlerce kapalı testi keşfetti. Testilerin içinde şarap kalıntıları vardı” ifadelerine yer verildi.

Mısır Antik Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Vaziri, bulunan testilerin çok büyük olduğunu ve iyi durumda muhafaza edildiğini ifade etti. Vaziri ayrıca kapların içindeki şarabın yaşının yaklaşık 5 bin yıl olduğunu vurguladı.

Bakanlığın konuya ilişkine açıklamasında ayrıca kazılarda testilerin yanı sıra cenaze malzemelerinin da bulunduğu ifade edildi.