Güzelyurt bölgesinde meydana gelen trafik kazasında araba, motosiklete çarptı; 2 kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Araç sürücüsü, Bostancı’dan güneye kaçtı…
Olay, Pazartesi sabaha karşı 01.10 sıralarında Cengizköy - Yeşilyurt Anayolu üzerinde, Güzelyurt istikametine doğru seyreden salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu, Muhammad Hamad Nasrullah yönetimindeki UH 255 plakalı motosikletin arka kısmına çarpmasıyla yaşandı.
Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Muhammad Hamad Nasrullah ve motosiklette yolcu olarak bulunan Zaryap Rashid kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındı.
Polis, yürütülen ileri soruşturmada, kaza sonrası olay yerinden ayrılan araç sürücüsünün 28 yaşındaki Kudret Şarafat olduğu ve kazanın hemen ardından Bostancı’dan Kıbrıs’ın güneyine geçiş yaptığının tespit edildiğini aktardı.
Şarafat’ın, cezadan kurtulmasını sağlamak amacıyla kullanımındaki aracı ile güneye geçmesine yardımcı olduğu tespit edilen 54 yaşındaki N.Ş. tutuklandı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.