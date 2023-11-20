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Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Şarafat’ın, cezadan kurtulmasını sağlamak amacıyla kullanımındaki aracı ile güneye geçmesine yardımcı olduğu tespit edilen 54 yaşındaki N.Ş. tutuklandı.

Polis, yürütülen ileri soruşturmada, kaza sonrası olay yerinden ayrılan araç sürücüsünün 28 yaşındaki Kudret Şarafat olduğu ve kazanın hemen ardından Bostancı’dan Kıbrıs’ın güneyine geçiş yaptığının tespit edildiğini aktardı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Muhammad Hamad Nasrullah ve motosiklette yolcu olarak bulunan Zaryap Rashid kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındı.

Sibel Tatar: Çocukların yaşamlarını sağlıklı, mutlu, huzur içinde ve güvende geçirmelerini sağlamayı amaçlamalıyız

Sibel Tatar: Çocukların yaşamlarını sağlıklı, mutlu, huzur içinde ve güvende geçirmelerini sağlamayı amaçlamalıyız

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