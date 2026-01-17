Bunlar da ilginizi çekebilir

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Yaşanan kazada yaralanan M.B., olay yerine çağrılan ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkikler sonucu beyin kanaması teşhisi konulan M.B.’nin ameliyata alındığı ve operasyonun ardından Cerrahi Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındığı öğrenildi.

16 Ocak 2025 tarihinde saat 14.00 sıralarında, Mutluyaka’da bir şahsa ait inşaatın damında çalışan izolasyon firması çalışanı M.B. (E-24), duvar üzerinden geçmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3,45 metre yükseklikten zemine düştü.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.