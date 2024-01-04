En son kızıyla 5 Şubat’ta konuştuğunu ifade eden Gökçen, çocuğunun nerede olduğu konusunda çıkan yalan haberlere işaret etti. “Ben çocuğumu alma cesaretini bile gösteremedim” diyen acılı baba, sanıkların kasten cinayetten yargılanmasını istediklerini söyledi.

“Ben 86 yaşındaki anneme torununun öldüğünü söyleyemedim diyen” Gökçen, dün sanıkların mahkemede tiyatro sahnelediğini kaydetti.

Gökçen “Bizim yarınlarımız gitti, biz artık ölümü bekliyoruz” dedi.

-Özlem Gökçen: “Ben evladımı evlendirmeyi torun sahibi olmayı beklerken, kendimi hangi mezar taşını yaptırayım diye düşünürken buldum”

Müzeyyen Gökçen’in annesi Özlem Gökçen de suçluların en ağır cezayı almalarını istedi.

“Yarınlarını, geleceklerini evlatların hayallerini çaldılar” diyen Özlem Gökçen, “Ben evladımı evlendirmeyi torun sahibi olmayı beklerken, kendimi hangi mezar taşını yaptırayım diye düşünürken buldum. Her gün Allah’ım beni sabaha çıkarma diye dua ediyorum. Kıbrıs ekibine kızımı çıkardıkları için teşekkür ediyorum. Sanıkların gün yüzü görmemelerini, en ağır cezayı almalarını istiyorum” ifadelerini kullandı.