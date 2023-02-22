Namık Kemal Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Arkın Köseoğlu, yazılı bir açıklama yaparak, “Namık Kemal Lisesi’nin büyük bir bölümü 1944 yılında inşa edilmiştir. 79 yaşında olan okulumuz, uzun bir süredir tadilat-onarım, hatta belki de yıkım emrini beklemektedir” dedi.

Köseoğlu, “Okul Aile Birliği olarak bizler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın görevlendireceği uzman ekibin okulumuza yapacağı ziyarete ve sonrasında hazırlayacağı Depreme ve Yaşama Dayanıklılık Raporunu açıklayana kadar, çocuklarımızı okula göndermeme kararı almış bulunmaktayız” açıklamasını yaptı.

“Çocuklarımızın katılamayacağı dersler hayatlarından daha önemli değildir” ifadelerini kullanan Köseoğlu, açıklamasını şöyle tamamladı:

“İlgili raporun ivedi bir şekilde hazırlanması için Milli Eğitim Bakanlığı ile de temasa geçilecek ve tüm girişimler yapılacaktır.”