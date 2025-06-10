Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emine Çıkan olayla ilgili bulguları aktardı.

Çıkan, 30 Mayıs 2025 tarihinde saat 17:00 raddelerinde Lefkoşa Çağlayan’da Şehit Albay Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir market karşısında Lefkoşa’da zanlı Z.D’nin kardeşinin suç işlemesine sebep olduğu iddiasıyla Lefkoşa'da sakin G.K isimli kadına “ne gülüyorsun” dedikten sonra karın kısmına tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu henüz tespit edilemeyen siyah renk metal sivri uçlu bıçağı bir kez sokmaya çalışıp katle teşebbüs ettiği bir sırada kadının bıçak darbesini engellemek için tasarrufundaki “To te bag” yazılı markasız siyah renk çantasını karnının önünde tutmasına müteakip bahse konu bıçağı bir kez sokmak sureti ile çantanın delinmesine sebep olarak 500 TL kasti hasara uğrattığını mahkemeye aktardı.

Polis olayda G.K isimli kadının herhangi bir şekilde yaralanmadığını belirtti.

Polis yapılan şikâyet üzerine zanlının mahkeme emri gereği tutuklandığını olayla ilgili gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak,10 gün tutuklama emri alındığını, bu süre içerisinde evinde arama yapıldığını, olay esnasında giydiği kıyafetlerin bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis, zanlının ceza-i ehliyeti olmadığına dair rapor temini için Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatırıldığını söyledi.

Polis, 2 Haziran’da hastaneye yatırılan zanlıyla ilgili raporun 5 Haziran’da çıktığını; zanlının işlediği suçun anlamını bilecek yetide olduğuna ve ceza-i ehliyetinin tam olduğuna dair rapor alındığını belirtti.

Olayda kullanılan bıçağın bulunamadığını, çantanın incelendiğini, kesici aletle hasara uğratıldığının belirlendiğini söyleyen polis, tahkikatın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 2 haftada 1 gün ispat-ı vücut yapmasına, 40 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına ve 1 kefilin 500 TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi.