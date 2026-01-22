Near East Bank, bu kampanya ile yalnızca kredi kullandıran bir banka olmanın ötesine geçerek; özel günlerde müşterilerinin yanında olmayı, hayatın önemli anlarına değer katan çözümler üretmeyi hedefliyor.

Sevgililer Günü Kredisi, Avantajlı Finansman Koşulları ve Özel Çekiliş Ayrıcalıklarıyla Sunuluyor

Near East Bank tarafından hayata geçirilen Sevgililer Günü Kredisi, uygun faiz oranları, şeffaf ve güvenli ödeme planları ile müşterilerine kapsamlı bir finansman desteği sunarken, kampanya süresince geçerli olacak özel çekiliş avantajlarıyla da öne çıkıyor. Kampanya kapsamında 100.000 TL, 150.000 TL ve 200.000 TL tutarlarında kredi seçenekleri; 12, 36 ve 72 ay vade alternatifleriyle sunulurken, sabit faiz oranları ve net ödeme tabloları sayesinde müşteriler bütçelerine en uygun ödeme planını kolaylıkla oluşturabiliyor. Kampanya süresi içinde Sevgililer Günü Kredisi kullanan her müşteri, gerçekleştirilecek çekilişle hediye kazanma şansı elde ederken; çekiliş kapsamında 1 kişiye anlaşmalı kuyumculardan 10.000 TL değerinde hediye çeki, 3 kişiye ise çift kişilik akşam yemeği ve konaklama ödülü veriliyor. Near East Bank, bu kampanya ile Sevgililer Günü’nü yalnızca takvimdeki bir tarih olmaktan çıkararak, finansal planlamayı özel ayrıcalıklarla destekleyen bir deneyim anlayışı sunmayı hedeflerken, kampanyadan yararlanmak isteyen müşteriler için son başvuru tarihi 13 Şubat 2026 olarak açıklandı.

Özel Günlerde Müşterilerimizin Yanındayız

Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Kutay Canateş, Sevgililer Günü gibi anlam ve duygusal değeri yüksek özel dönemlerde, bireylerin hayallerini ve planlarını ertelemek zorunda kalmamalarının büyük önem taşıdığını vurguladı. Bankaya duyulan güvenin kendileri için son derece kıymetli ve aynı zamanda önemli bir sorumluluk olduğunun altını çizen Canateş, Near East Bank’in yalnızca kredi sunan bir finans kuruluşu olmanın ötesinde bir anlayışla hareket ettiğini ifade etti.

Canateş, “Near East Bank olarak, müşterilerimizin hayatlarına dokunan, mutluluklarını ve paylaşımlarını destekleyen çözümler üretmeyi temel yaklaşımımız olarak görüyoruz. Sevgililer Günü Kredisi kampanyamızla, özel günlerde finansal kaygıların ön plana çıkmaması; insanların kalplerinden geçenleri ertelemeden hayata geçirebilmeleri için yanlarında olmayı amaçlıyoruz. Bu anlayışla hazırladığımız kampanyamızla, Sevgililer Günü’nü daha anlamlı kılmak isteyen herkese güçlü ve güvenilir bir destek sunuyoruz” ifadelerini kullandı.