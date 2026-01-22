Tel-Sen Başkanı Hakan Üredi, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine yaptığı açıklamada, eylemin haklı taleplerini kamuoyuna bir kez daha güçlü biçimde duyurmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

“Fiber Dönüşüm Protokolü”ne karşı açtıkları davayı kazandıklarını söyleyen Üredi, protokolün iptali için siyasi iradenin somut adım atması çağrısını yineledi.

- Salı günü grev ve eylem

Hakan Üredi, gelecek hafta salı günü 08.00–13.00 saatleri arasında tüm dairelerde greve gidileceğini ve Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yapılacağını da açıkladı.

Mecliste yapılacak oylamada hangi milletvekillerinin protokole hangi yönde oy verdiğini kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getiren Üredi, sürecin yakından takip edileceğini kaydetti.

Tel-Sen, dün yaptığı yazılı açıklamada da “Fiber Dönüşüm Protokolü”ne karşı Yüksek İdare Mahkemesi’nde açtıkları davayı kazandıklarını kamuoyuna duyurmuştu.