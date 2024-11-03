Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Oscar Otel’de Bellapais Inner Wheel Kulübü organizasyonunda gerçekleşen sergide, Hasan Kahveci, Neşe Oskar’ın hayatını anlatan bir sunum yaptı.

Sibel Tatar

Sibel Tatar, sergide yaptığı konuşmada Neşe Oskar’ın örnek bir anne ve güçlü bir Kıbrıs kadını olduğunu söyledi.

Oskar’ın aile ve iş hayatında çalışkanlığı ile bilindiğini belirten Sibel Tatar, gerçekleştirilen sergiyle birlikte üretkenliğini ve sanatını da izleme fırsatı bulacaklarını dile getirdi.

Sergide yer alan Kıbrıs Sandığı, ipek koza ve oyma işlerinin büyük emekler harcanarak yapıldığına işaret eden Sibel Tatar, Bellapais Inner Wheel Kulübü tarafından hazırlanacak “Kıbrıs’ın Öncü Türk Kadınları” ikinci kitabının ilk sayfasında Neşe Oskar’ın yer alacağına dikkat çekti.

Yaptığı çalışmalardan dolayı Oskar’ı tebrik eden Sibel Tatar, yaşattığı güzellikler için teşekkürlerini sundu.

Sibel Tatar konuşmasının ardından Neşe Oskar’a çiçek takdim etti.

Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da konuşmasında, Neşe Oskar’ın yaptığı eserleri daha önce gördüğünü belirterek, ilk kez bir sergide tümünü birden izleme fırsatı bulacağını söyledi.

Neşe Oskar’ın eşi merhum Erdem Oskar ile birlikte Kıbrıs Türk halkının önde gelen isimlerinden olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Oskar ailesi gücünü Neşe hanımdan alıyor.” dedi.

Oskar

Neşe Oskar ise yaptığı konuşmada, eşi merhum Erdem Oskar’ın kendisini her zaman eserlerini yapması ve sergi açması için desteklediğini belirterek, öğretmeninin de kendisine bu konuda ilham verdiğini söyledi.

Oskar, sergide elde edilecek gelirin yaşlı bakımevine bağışlanacağını belirerek, sergiye katılanlara teşekkür etti.