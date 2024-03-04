Alithia gazetesi ve diğer gazeteler Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bir anma etkinliğinde yaptığı açıklamalarına yer verdiler.

Habere göre Hristodulidis, Kıbrıs Rum tarafının yarın bile Kıbrıs sorununa yönelik müzakerelere hazır olduğunu ifade etti.

“Müzakere edilemez hedeflerinin, bağımsızlık, askerlerin ayrılması, yabancı koruyucular ve garantörlük olmaksızın ülkenin yeniden birleşmesi olduğunu” belirten Hristodulidis, bunun kendi vizyonunu teşkil ettiğini, gerçekleşmesi için de elinden geleni yapacağını ifade etti.

Hristodulidis, yeni nesillere özgür bir ülke bırakmak için tüm güçleriyle çalışma sorumluluğuna sahip olduklarını da belirtti.

Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelerin yeniden başlaması koşullarının da yaratılması için her türlü çabayı saf edeceklerini söyleyen Hristodulidis, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın birkaç gün içerisinde Kıbrıs’a geri dönmesinin beklendiğini ayrıca tüm imkanlarıyla Holguin’in misyonunu desteklediklerini ifade etti.

Hristodulidis sözlerinin devamında müzakerelere yarın bile hazır olduklarını, hedeflerini, isteklerini ve arzu edileni çok iyi bildiklerini söyledi.