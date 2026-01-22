Heyette; Prof. Dr. Canan Perkan Zeki, Doç. Dr. Seray Kabaran, Yrd. Doç. Dr. Tuna Karatepe ve İsmail Bozkurt yer aldı.

Nilden Bektaş Erhürman görüşmede yaptığı konuşmada, DAÜ KAM Başkanı Prof. Dr. Deniz İşçioglu ve beraberindeki heyeti görmekten duyduğu mutluluğu ifade etti.

DAÜ KAM Başkanı Prof. Dr. Deniz İşçioglu da yaptıkları çalışmalar ve gerçekleştirecekleri projeler hakkında Nilden Bektaş Erhürman’a bilgi verdi.

Ziyaret anısına hediye takdimi yapılan görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler ve Sosyal Politikalar Danışmanı Aydan Başkurt yer aldı.