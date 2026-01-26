Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Dr. Tomris Mahirel moderatörlüğünde gerçekleştirilen panel saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Konuşmasına, "Her şeyin başı sağlık" diyerek başlayan Nilden Bektaş Erhürman, bu panelin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu. Cumhurbaşkanlığı olarak bu çabanın bir parçası olmaktan onur duyduklarını da dile getiren Erhürman, kadın sağlığının önemi üzerinde durdu ve kadının sağlığının toplum sağlığını da doğrudan etkilediğini dile getirdi.

Kanserde erken tanının önemine vurgu yapan Nilden Bektaş Erhürman, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre kanserde çevresel faktörlerin önemli bir oranda etkisi olduğunu belirtti ve çevre sorunlarının da bu kategoride değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

"Çevre sağlığı iyi olmazsa, toplum sağlığından bahsetmek mümkün değildir" diyen Nilden Bektaş Erhürman, çevresel kirliliklerin taşınabilen ve sadece bölgesel değil tüm ülkeye yayılan bir kirlilik olduğunu vurguladı ve bu konuda çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini ifade etti.

Nilden Bektaş Erhürman konuşmasının devamında şunları ifade etti:

"Çevre sorunları çözülmezse, toplum sağlığını da iyileştiremeyiz. Bu adımı atarken, eş zamanlı olarak sağlık politikalarımızı da iyileştirmeliyiz. Her kadının, her bireyin erken tanıya ve tanıdan sonra tedaviye erişimi kolay olmalıdır."

Konuşmasının sonunda, Nilden Bektaş Erhürman, bu konuyu gündeme getiren Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği'ne emek ve katkılarından dolayı teşekkür etti ve her alanda olduğu gibi bu konunun da takipçisi olacaklarının altını çizdi.