Haber: Bahar SANCAR

Kıbrıslı sosyal medya fenomeni Ali Çomunoğlu, paylaştığı içerikler ile milyonlar tarafından izleniyor. Gündem Kıbrıs’a samimi açıklamalarda bulunan Çomunoğlu, “Kıbrıs’ta 1981 yılında doğdum. Cihangirliyim. Kendi toprağımızda büyüdük ve yetiştik. Evliyim ve 2 oğlum var. Ortaokul ve lise çağlarımda hep esprili ve neşeli bir çocuktum. İnsanları güldürmek ve eğlendirmek çok hoşuma giderdi” diyerek kendisi hakkında bilgi verdi.

“Başka bir yüzüm yok”

Çektiği ve yayınladığı içerikler hakkında bilgi veren Çomunoğlu, “Çok çaba sarf etmiyorum çektiğim videolarda. Başka bir yüzüm yok. Ne görüyorsan ekranda kamera arkasında da aynı Ali var, farklı bir Ali yok. Bu insanlara da geçtiği için beni izliyor ve takip ediyorlar. İş ortaklıkları da bu şekilde ilerliyor. İnsanlar beni Ali olduğum için arıyorlar. Kısa boylu kel ve göbekli bir adam konu mankeni olabilir mi? Evet bu da bir devrim bence” diye konuştu.

“En çok kendimle dalga geçerdim”

Sosyal medya sürecini anlatan Çomunoğlu, “2015-2020 yılları arasında ben Facebook’u çok aktif kullandım. Orada hep yaşanmış veya kurgu esprili yazılar yazardım. Takipçi ve arkadaş listesi de genişledikçe ulaştığım kişi sayısı arttı. İçeriklerde en çok kendimle dalga geçerdim. Bu nedenle başka bir şeyi eleştirdiğimde bunu insanlar yadırgamadı. Bazen çeşitli senaryolar üzerinden bunu yaptım ve insanlar samimi gördü. Bu sayede de paylaşımların devamı geldi” dedi.

Sosyal medyada organik büyümeden yana olduğunu anlatan Çomunoğlu, “Organik büyüme tarafındayım. Bir yeden takipçi satın almak veya bir şey paylaşıp bir anda patlasın diye bir şey yapmıyorum ve çabam yok. Şu an çok tatlı ve güzel ilerliyor” diye konuştu.

“Keder bendedir, neşemi paylaşayım”

Çomunoğlu, “Biz bu gündemlerin içinde olan halktan biriyiz. Daha önceden bir olay olduğu zaman bunlar kendi sayfamdan eleştirirdim. Birkaç saat sonra aklıma komik bir şey geldiğinde onu yazardım. Ama böyle olunca senin enerjin de bozulur. Enerjin yükselsin mi yoksa düşsün mü? Birkaç yıl içinde bir karar aldım ve dedim ki ben sayfamda ya herkes gibi ağzıma gelip yazacağım ve onların arasında kaybolacağım ya da ben kendim neşemi yayacağım ve bu da benim özelliğim olacak. Ben duyarsız ya da bir şeyi görmezden gelen biri değilim. Bazen hikayelerde yazarım. Ama keder bendedir. Ben neşemi paylaşayım” dedi.

“Ben neysem oyum”

Çomunoğlu, “Kendini farklı göstermek, birine laf çakayım da popüler olayım zihniyeti bana çok uzak şeyler. Bunlar insanı kendinden de uzaklaştırıyor. Ben neysem oyum. Ben sosyal medyanın önünden çıkıp markete gideceğim. Oradakiyle buradakinin farklı olması en son istediğim şeylerden biridir. Neysem o olayım. İnsanlar yanıma geldiklerinde, fotoğraf istediklerinde insanların sevgisini hissediyorum ve bu beni çok mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Sadece KKTC’den değil Türkiye ve farklı ülkelerden de takipçisi olan Çomunoğlu, “Geçen gün markette Makedonya Türkü biri ile karşılaştım. Videoyu açıp geldi ve ‘Bu kişi siz misiniz?’ diye sordu. ‘Biz sizi 5 yıldır ailece takip ediyoruz’ dedi. Fotoğraf çektik, sohbet ettik. Benim unuttuğum şeyleri bana anlattı. O gün bana çok farklı geldi. Bulutların üzerinde gibiydim. Bu da benim zenginliğim” dedi.