Konuk yazar Karakuş yazdı...

Ülke KKTCJIRYA oldu artık. Hiç bana ırkcılık’tan söz etmeyin. Öyle üçüncü dünya ülkesi insanı, vatandaşı da diyecek değiliz. Bildiğin bu siyahi, bu zenci, bu Arap tiplerin hepsi ülkeyi yaşanamaz hale getiriyorlar. HER YERDELER artık. Sokakta yürüyemez haldeyiz. Hele şu ne söyledikleri belli olmayan lehçeleri ile gecenin görmeyen saatinde yaptıkları kavgalar.

Örnekleyelim…

Kaldığım Apt’ın 3’ cü katında bir 10 kaçı yaşıyor. Bir gün arabaları benim garaj alanımda, daha sonraki gün başka bir garajda sonra yine benim garajda. Geliyorsun insan gibi anlatıyorsun ve ertesi gün yine arabaları garajımda. Çareyi polis aramakta buluyor insan. Arıyorsun adres veriyorsun ama ne gelen var ne giden. Peki o zaman adaleti sağlamak vatandaşa düşüyor. O arabanın dört tekeri patlatılır ve kurtarıcı ile oradan alınır. Bumudur yani bu şekilde mi yapmak lazım.

Hayır tuhaf değil mi? Bir şikayet var bu insanlar için ve polis çağrılıyor ama ne hal hikmeti ise polis olaya bir türlü intikal etmek bilmiyor. Sebebi uğraşmak mı istemiyor? Bıktılar mı? Normal mi ? Nedir bu kadar başıboşluk anlamadık. Bu insanların yürüyen tehlike olduğunu ve yaptıklarının ne kadar ülkeye yakışır olmadığının farkına varmak için daha neler olması gerekiyor acaba?

Ülkeye mafyaların uyuşturucu getirmesine gerek yok. Artık bu iş bu arkadaşlara kaldı. 10 kg uyuşturucu ile Ercan’dan elini kolunu sallayarak girdi. Sizlerin yakalaması değil olayımız. Olayımız bu insanların artık Fİ tarihinde aldıkları sözüm ona öğrenci belgeleri ile adaya girip bir daha çıkmamalarıdır.

Aile kuruyorlar çocuk yapıp market açıp berber dükkanı açıp restaurant açıp kolonilerini kuruyorlar. İlk yazıktır günahtır dedik. Çoğunu işe aldık , cebine para koyduk ama artık kabak tadı vermeye başladı. Her köşeden onarılı guruplar halinde çıkıyorlar. Gelip insan gibi okuyup çekip ülkelerine gitmiyorlar . Sizler de bunun denetimini YAPMIYORSUNUZZZZZ…

Öyle 4000 deport diyip 10.000 bin alarak olmuyor bu işler. Biri kalkıyor yurtta tecavüz ediyor. Öbürü kalkıp Ercan’dan uyuşturucu ile giriş yapıyor. Daha başkaları trafikte terör estirip polisleri darp ediyor. Bir evin içerisinde 20 kişi birden yaşıyor. Uyumak nedir bilmezler. Ne söyledikleri belli olmayan ve ölüyü uyandıran ses tonları ile her şekilde her ortamlarda rahatsızlık veriyorlar.

Bıktık artık ya usandık ya kal geldi artık. Bu ülkeyi o kadar alel ve kolay görüyorlar ki hepsi peyderpey geliyor gelmeye de devam ediyorlar. Gidin ve bakın bakalım kaç tanesi okullarda eğitim alıyor. Hiç biri gitmiyor. Hepsi bir yerlerde çalışıyor , uyuşturcu satıyor ve bu ülke de ellini kokunu sallaya sallaya yaşıyor.

Tamam anladık denetimsizlik bu ülkenin ön adı olmuş artık ama insan hayatını etkileyecek durumlar hamleler ve insanlar olduğu zaman artık bir şeylerin yapılması elzemdir diye düşünüyoruz. Işığı gören ipi açılan bu ülkeye geliyor. Birilerinin banka hesapları kabaracak diye bu kadar yabancı insanları koyamazsınız adaya. Ülke ekonomisine katıkları varmış. Ya bi gidin ya ekonomi diye diye memlekete sokmadığınız kalmadı.

Mahkeme salonları onlalar dolu. Her gün en az 3 tanesi suç işliyor. Ev açmak onlarda, trafikte terör onlarda, uyuşturucu kullanım ve satış onlarda. Her gün darp ve tecavüz. Girmedikleri site konaklamadılar semt kalmadı. Birileri ucuz işçi çalıştıracak diye bu insanların ardı arkası kesilmiyor. Öğrenci adı altında burada mafyalığa kadar gidiyorlar.

*Anlamadığımız şey şu ki bu ülkeye neden herkes girebiliyor?

*Neden bu ülke bu kadar denetimsizliğe mahkum edildi?

*Neden bu ülke diğer ülkeler gibi kriterleri olan şartları zor olan her önüne geleni almayan bir ülke olamıyor?

*Ülke de bu kadar suç işleniyorken o makamlarınızda rahat oturtabiliyor sunuz?

*Birleri darp ve tecavüze uğrayınca sizler nasıl hala para düşünebiliyorsunuz?

*Ülkenin uyuştucunun yuvası haline gelişi sizi endişelendirmiyor mu?…

*Ülke de bu kadar güven açığı hiç bir makamı rahatsız etmiyor mu?…

Her şekilde bitirilmeye and içilmiş bir ülke ve onu yönetiyoruz diyen bir hükümdarlık. Trafik kazaları durmak bilmiyor. Darp taciz tecavüz istisnasız her gün. Uyuşturucunun yakında imalatı da yapılır. Sokaklar karanlık insanlar karanlık. Nüfus çok fazla 2 km ara ile yapılan üniversiteler ve ne idüğü belirsiz onca insana kapılarını açmak. Gerisi umurlarında bile değil. Halk artık bu denetimsiz durumdan alabildiğine şikayetçi.

Para uğruna ülkenin yaşanacak hali kalmadı. Artık halk azınlık hale geliyor . Bir tane ya çok değil bir tane düzgün iş olsun başka bir şey beklemiyor bu ülke sizden. Siyahı beyazı, iyisi , kötüsü , her türlü insanı barındığının memleket ve halk sizlerin ellinden artık illallah etti.

İNSANLARI SEVİN DEMİŞLER AMA ABARTMIŞSINIZ..

SİZ PARAYI ÇEKİN

HALK İSE CEFAYI…



KARAKUŞ