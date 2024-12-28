Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak olayla ilgili bulguları aktardı.

Kuşak huzurda bulunan zanlı F.B'nin " Ağır Yaralama, Kavga, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavrı Hareket ve Kanunsuz Bıçak Taşıma" suçuna methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 28 Aralık 2024 tarihinde saat 22:00 raddelerinde Haspolat'ta umumi bir yer olan Hala Sultan Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdunun bahçesi içerisinde zanlı F.B aralarında klima anlaşmazlığı sebebiyle aynı yerde sakin F.T.Ç ile tartıştığı esnada meydana gelen kavga neticesinde arkadaşı K.D'den alıp tasarrufunda kasten ve kanunsuz olarak bulundurduğu henüz tespit edilemeyen bir bıçağı taşıdıktan sonra bıçağı F.T.Ç'nin sağ karın kısmına bir kez sokup çıkarmak suretiyle ağır şekilde yaraladığını belirtti. Polis müştekinin kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesinde müşahede altına alındığını zanlı F.B'nin ise temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Ozan Kuşak meselenin ciddi olduğunu aranan emare bıçak ile birlikte olaya karışan ve aranmakta olan başka şahıslarında bulunduğunu belirtti. Polis ayrıca zanlıdan alınan beyanların teyit ve tekzip edileceğini bölgedeki kamera kayıtlarının temin edilip inceleneceğini bu bağlamda tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı F.B bıçağı korkutmak maksatlı aldım vurma niyetim yoktu, ancak o bıçağı görünce üstüme çullandı elimdeki bıçak ona saplandı dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kamasına emir verdi.