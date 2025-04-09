Polis memuru Toykan Gülerler mahkemeye olguları aktardı.

Polis, H.A'nın vahim zarar, İ.N'nin ciddi darp ve kasti hasar suçundan tutuklandıklarını söyledi.

Polis, İ.N'nin 1 Nisan 2025 tarihinde saat 23:30 raddelerinde Gönyeli'de Şht. Caner Sokak üzerinde iki gurup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen A.A'nın yüzüne sağ eli ile defalarca yumruk atmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ederek ağzında bulunan takma dişlerin kırılmasına sebep olup kasti hasara uğrattığını söyledi.

Polis, H.A'nı ise A.A'yı eli ile iterek bordür taşına düşüp, bel kemiğinde kırık oluşmasına sebep olup vahim zarara uğrattığını açıkladı.

Polis, zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 8 gün ek tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis, 8 günde birçok kamera görüntüsü incelendiğini, zanlıların suç tespitinin yapıldığını ifade etti.

Polis, zanlılardan olay mahallinden temin edilen kamera görüntüleriyle ilgili izahat istendiğinde suçlarını kabul ettiklerini ifade etti.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların ülkede öğrenci izniyle bulunduklarını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat_vucut yapmalarına, her ikisi için birer kefilin 300'er bin TL nakit kefalet senedi imzalamasına, zanlı Ali'nin 60 bin, zanlı Naser'in 45 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.