Oğuz, mesajında Denktaş’ı şu sözlerle andı:

“Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş, ömrünü özelde Kıbrıs Türkü, genelde Türk Milletinin hak ve menfaatleri yolunda feda eden, kişiliği, cesareti ve üstün nitelikleriyle yalnızca Kıbrıs Türkü’nün değil, Yüce Türk Milleti ve Müslüman Dünyasının da unutulmaz liderlerinden biridir. Hizmetleri ve eserleriyle halkımızın gönlünde daima yaşayacaktır.”

Dursun Oğuz, Denktaş’ın mücadeleci ruhuna vurgu yaparak, şunları ekledi:

“Dünya, Kıbrıs Türk Halkı’nın 1878’den bu yana adada verdiği varlık, egemenlik ve özgürlük mücadelesini görmezden gelse de Rauf Raif Denktaş’ın kararlı duruşunu ve azmini her zaman takdir etmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Denktaş’ın hizmet ve eserleriyle Kıbrıs Türkü’nün egemenliğinin tescilidir.”

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesindeki rolüyle tarihe adını altın harflerle yazdıran önemli bir lider olarak bugün olduğu gibi ilelebet anılacaktır.