Cumhuriyet Meclisi Komite Toplantı Salonu'nda yer alan görüşmede; Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ile Alişan Şan da yer aldı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, başta Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) olmak üzere Kıbrıslı kardeşlerinin yaptığı mücadelenin çok önemli olduğunu kaydetti.

Varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı ve şehitleri saygıyla andıklarını ifade eden Akar, “Şehitlerimiz, gazilerimiz ve sizler; bu ülke için çok şeyler yaptınız. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır.” dedi.

“Gelecek nesillere çok daha ileri düzeyde bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti teslim etmek ve yaşatmak hepimizin ulvi görevi. Bunun için çalışacağız. Kıbrıs konusunda hiçbir ayrılığımız, gayrılığımız yok.” diyen Akar, Kıbrıs’taki kardeşlerinin rahatı, huzuru ve refahı için yapılması gereken ne varsa ellerinden gelen desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini kaydetti.

“Biz barış diyoruz, huzur diyoruz, barış içinde yaşamak diyoruz, iyi komşuluk ilişkileri diyoruz ve uluslararası hukuk diyoruz. Fakat tabi bunun anlaşılmadığını da maalesef görüyoruz.” şeklinde konuşan Akar, yürüttükleri çalışmalarla Doğu Akdeniz’de, Ege’de ve Kıbrıs’ta gerek Türkiye’nin gerekse Kıbrıs Türk halkının haklarını çiğnetmediklerini ve çiğnetmeyeceklerini vurguladı.

Akar, “Bu konuda 86 milyon bizimle beraber. Onların sevgisi, güveni, duası oldukça bizim yapamayacağımız görev, aşamayacağımız engel yok. Biriz ve beraberiz.” dedi.

İran'da ve Güney Kıbrıs'taki son gelişmelere de değinen Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hudutlardan başlayarak yurt dışında, Kıbrıs'ta ve farklı coğrafyalarda 7 gün 24 saat, gece gündüz demeden görev başında olduğunu vurguladı.

Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hakkı ve hukuku koruma konusunda kararlı olduğunu, bu mücadeleyi “ölürsek şehit, kalırsak gazi” anlayışıyla sürdürdüğünü ve sürdüreceğini belirterek, bundan kimsenin şüphe duymaması gerektiğinin altını çizdi.

GARDİYANOĞLU

UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu da, “Eğer biz, bugün bu bayrakların altında özgürce konuşabiliyorsak bunu şehitlerimize, gazilerimize ve bu süreçte emek eden herkese borçluyuz.” diye konuştu.

Bakanlığı döneminde yürüttüğü çalışmalara değinen Gardiyanoğlu, Türkiye’deki yetkililerle yapılan görüşmelerin ardından Türk Hava Yolları ile gazi ve şehit ailelerine uçuşlarda yüzde 50 indirim hakkı sağlandığını anımsattı.

Geçen haftalarda, şehit yakınları ve gazilere kart dağıtımlarının gerçekleştirildiğini, bundan önce de Maliye Bakanlığı tarafından gazilere kart dağıtıldığını hatırlatan Gardiyanoğlu, bu kartların yapılan girişimler ve yoğun uğraşlar ardından sağlandığını dile getirdi.

Gardiyanoğlu, yapılan protokol kapsamında gazilere maaş dışında kalan tüm hakların, Türkiye’deki gazi ve şehit ailelerine tanınan haklarla aynı şekilde sağlandığını belirterek, teşekkür etti.

Türkiye’de Sağlık Bakanı’nın değişmesi nedeniyle bir noktayı sonuçlandıramadıklarını ve yarım kaldığını dile getiren Gardiyanoğlu, gazilerin Türkiye'deki sağlık hizmetlerinden yararlanmasının henüz mümkün olmadığını, protokolün henüz tamamlanamadığını söyledi.

Gardiyanoğlu, 20 Temmuz 1974 sabahı Mehmetçiğin adaya gelmesiyle ülkede barışın sağlandığını hatırlatarak, bugün için tek eksik olan unsurun “çözüm” olduğunu sözlerine ekledi.