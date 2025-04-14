Haber: Pelin Yükselay

Meteoroloji Dairesi eski Müdürü Fehmi Oktay, zaman zaman hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerine çıkarak yaz mevsimini yaşattığını belirterek, bu durumun küresel ısınmadan kaynaklandığını söyledi.

Gündem Kıbrıs Gazetesine hava durumunu değerlendiren Oktay, sıcaklıkların bir anda mevsim normalleri üzerine çıkabileceğini ardından yeniden mevsim normalleri altına inebileceğini belirterek, ‘yalancı bahara, yalancı yazlara dikkat edin’ dedi.

Oktay bu ani sıcaklık yükselmesi ve düşüşlerinin küresel ısınmanın ve dünyadaki iklim krizinin bir göstergesi olduğunu belirterek, ilerleyen süreçte bu tip sıcaklık dengesizliklerinin daha çok yaşanabileceğine dikkat çekti.

İçerisinde bulunduğumuz haftanın hava durumuyla ilgili de bilgiler veren Oktay, hafta boyunca ülkede bulutlu bir havanın hâkim olacağını belirterek, ‘sıcaklıklar mevsim normalleri civarında ya da az altında seyredecek’ değerlendirmesine bulundu.

Hava nasıl olacak?

Oktay, ‘iç kesimler gündüz 20-21 derece, geceleyin ise 10-11 derece dolaylarında olacak. Dağlık kesimlerde ise gündüz 17-18 derece akşam ise 7-8 derece civarlarında bir sıcaklık bekleniyor” diye konuştu.