Gündem Kıbrıs ekibi sokağa çıkarak, velilere okul kayıt ücretlerinin ne kadar olduğunu ve okul alışverilerinin ne kadar tuttuğunu sordu.

Devlet okullarına kayıt paralarının cep yaktığı ülkemizde, okul alışverişi de vatandaşların iflahını kuruttu.

Özellikle iki üç çocuğu olan veliler, 'bunları nasıl karşılayacağız?' diye sorarken, bu düzene bir son verilmesini istediler...

Veliler ne dedi?



Mustafa Karataş:

Benim üç tane çocuğum var. Henüz bir tanesinin okul alışverişi yaptık, bin 500 TL tuttu. Fiyatlar çok yüksek. Öte yandan okullar da belirsizliğini koruyor, bir önceki eğitim yılı büyük sorunlarla kapandı, biz okullar açılacak mı, açılmayacak mi emin bile değiliz. Ülkedeki bu sistemsizliğin artık ortadan kalkması gerekiyor. Geleceğimiz dediğimiz çocuklara gerçekten iyi bir gelecek bırakmak adına bunu yapmalıyız.

Mustafa Kutlay:

İki çocuğum var. Birinin alışverişini tamamladık ama diğeri için ne yazık ki bekliyoruz. Ya avans çekeceğim ya da aybaşı maaşımı almayı bekleyeceğim. Okul kıyafet ücretleri çok pahalı. 300 TL, 600 TL, bir pantolon, bir yelek... Yetişemiyoruz. Kayıt paraları da aynı şekilde. Dün kaydettik çocuğumuzu 2 bin 500 TL kayıt parası ödedik. Ben asgari ücret alıyorum. Evin kirası, üstüne bu kadar masraf. İflahımız kurudu.

Meryem Yener:

Okul alışverişini kısmen yaptık. Kırtasiye ürünlerini tamamladık, kıyafetler için okuldan liste bekliyoruz. Ancak herşey çok pahalı. Bin 600 lira sadece kırtasiye malzemelerine ödedik. Ülkede ekonomik durum çok kötü. Okullar açılıyor şimdi, çocukların masrafları artıyor. Asgari ücretle hangi birine yetişeceğimizi şaşırdık. Umarım asgari ücrete de bir şeyler yaparlar.

Ayşe Uslu:

İki çocuğum var. Kızımın okul alışveriş listesi henüz okul tarafından gönderilmedi ancak oğlumun geldi. Oğlum Namık Kemal Lisesine gidiyor. Okul kıyafetlerinin fiyatları ateş pahası. Bu pahalılık karşısında ne yapacağımızı şaşırdık. Birilerinin artık bu pahalılığa bir dur demesi gerekiyor.

Ömer Cihangül Kalavaç:

Ben torunumun eğitim masraflarını karşılıyorum. Bin kere feda olsun. 50 Bin TL okul kayıt parası ödedik, okul alışverişlerini yaptık. Öyle bir noktaya geldik ki 'aç kalırım ama çocuklarımı okuturum' diyoruz artık. Peki halkın içerisinde bulunduğu bu çıkmaz kimin umurunda? Baştakiler kendilerinden başka kimseyi düşünmüyor. Bizleri, çocuklarımızı çok ama çok kötü günler ve de bir gelecek bekliyor. Çok kızgın ve de üzgünüm.

Pembe Kavaz:

Torunlar okula gidiyor. Çocuklarımızdan ne kadar masraf yaptıklarını duyuyoruz. Bu pahalılık karşısında torunlarımız için evlatlarımıza yardım etmek dışında elimizden bir şey gelmiyor. Herşey çok pahalı hali ile okullar ve okul ürünleri de. Birilerinin artık bu duruma dur demesi gerekiyor.

