Fileleftheros gazetesi: “Binlerce Öğrenci Okulda Şiddet Olaylarında – Rakamlarla Sunulan Rapor Korkutucu” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarında geniş yer verdiği haberinde, Rum Eğitim Bakanlığı’nın verilerine değindi.

Gazete, Rum Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre, 2023-24 yılında orta eğitim okullarında şiddet eylemlerine katılan ve rehber öğretmenlerin desteğini almak zorunda kalan öğrenci sayısının 4 bin 749 olduğunu yazdı.

Bu eylemlerin başında sözlü şiddetin geldiğini ve 2 bin 331 öğrencinin sözlü şiddet uyguladığı gerekçesiyle destek aldığını belirten gazete, 948 öğrencinin ise fiziki şiddet eylemi gerçekleştirdiğini vurguladı.

Gazete, bazı durumlarda öğrencilerin rehber öğretmenin yanı sıra diğer kurumların da desteğini almak zorunda kaldığını belirterek, şiddet mağduru olduklarını dile getiren öğrenci sayısının ise 2 bin 522 olduğunu aktardı.

Haberde, şiddet olaylarına karışan ve şiddet mağduru olan öğrencilerin hangi okullarda oldukları, cinsiyetleri ve benzeri istatistik bilgilere de ayrıntılı şekilde yer verildi.