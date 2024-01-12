Çınarlı’da, kendisine ait facebook sosyal medya hesabı üzerinden, her av günü için ilgili yasada belirtilen avlanabilecek yasal sayının üzerinde ölü av hayvanı (ova tavşanı) içeren bir görsel paylaştığı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndn verilen bilgiye göre, 07.01.2024 tarihinde Çınarlı’da, F.E.(E-29)’nin kendisine ait facebook sosyal medya hesabı üzerinden, her av günü için ilgili yasada belirtilen avlanabilecek yasal sayının üzerinde ölü av hayvanı (ova tavşanı) içeren bir görsel paylaştığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.



