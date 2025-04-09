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Taşkent’te bulunan bir arazi içerisinde baz istasyonuna montaj çalışması yapıldığı sırada, halat ile kule üzerine montaj için malzeme çekildiği esnada çelik kelepçenin kopması sonucu, yukarıya çekilen malzeme aşağıda çalışmakta olan Fatih Şafakloğlu’nun (E-35) başına düştü. Şafakloğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

NE OLMUŞTU?

Polisten verilen bilgiye göre, ileri soruşturma kapsamında, G.Ö.(E-25), T.Ş.(E-36), K.M.(E-54) ve M.C.E.(E-26) tutuklandı.

Taşkent’te dün meydana gelen ve 35 yaşındaki Fatih Şafakloğlu’nun hayatını kaybettiği iş kazasına ilişkin 4 kişi tutuklandı.

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