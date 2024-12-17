Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Yargıç Barkın okudu.

Yargıç, kazanın 27 Kasım 2023 tarihinde, saat 23.45 raddelerinde, Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi üzerinde meydana geldiğini anımsattı. Yargıç, sanığın cadde boyunca MP 468 plakalı salon aracı süratli bir şekilde çift şeritli yolda soldan birinci şerit içerisinden sürüş ehliyetsiz ve 98 promil alkollü içki tesiri altında dikkatsizce doğu istikametine doğru seyrederken, yol üzerinde bulunan Citrioen trafik ışıklarına yaklaştığı sırada dikkatsiz bir şekilde şerit değiştirdiği esnada, önünde aynı istikamete doğru soldan birinci şerit içerisinde bisiklet ile seyreden Gabriel Shımata Kasongo’ya çarptığını söyledi. Yargıç, çarpmanın etkisi ile Kasongo’nun savrulduğunu, aracında çarpma noktasından 108 metre sonra durabildiğini açıkladı. Yargıç, kaza sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsünün, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini söyledi.

Kazayla ilgili olguları değerlendirirken, sanığın çarpmanın ardından 108 metre sonra durmasının süratli olduğunu gözler önüne serdiğini kaydetti. Yargıç, ayrıca kaza anına ait görüntülerde müteveffanın savrulmasının da kazanın şiddetinin göstergesi olduğunu belirtti. Yargıç Barkın, sanığın alkollü, süratli, tedbirsiz, dikkatsiz ve ehliyetsiz araç kullanarak, kazaya davetiye çıkardığını ifade etti. Yargıç, sanığın trafik ışıklarına yaklaştığında da hızını düşürmediğinin kamera kayıtlarında görüldüğünü kaydetti. Artan trafik kazalarının toplumda endişe yarattığını kaydeden Yargıç Barkın, yollarda tehlike saçan sanık gibi kimselere hoşgörüyle yaklaşılamayacağını dile getirdi. Yargıç, meclisin yasada değişiklik yaparak, ölümle sonuçlanan kazalarda cezaları artırdığını, ancak sanığın yargılandığı kazanın meydana geldiği tarihte en fazla 7 yıl hapis öngören yasanın yürürlükte olduğunu, bu çerçevede sanığa ceza belirleneceğini kaydetti.

Barkın, sanığın 25 yaşında genç ve sabıkasız olmasını, davasını kabul etmesini ise lehine değerlendirdiklerini söyledikten sonra oy birliğiyle 6 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.