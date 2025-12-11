-CANLI AKTARIM / Pelin Yükselay

Meclis Genel Kurulu dün saat 14.00’te Ziya Öztürkler başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda ilk olarak 43 milyon 171 bin TL’lik Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) bütçesi görüşüldü.

Görüşmeler sırasında söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Ürün Solyalı, Ombudsmana ayrılan bütçenin bütçe kalemindeki payının 0.02 olduğunu kaydetti, ayrılan bütçeyi eleştirdi.

Solyalı, “Bağımsız denetim kurumlarına bu bütçede yüzde 1’den daha az bir pay ayrıldı. Ombudsman da onlardan biri. Ombudsmanın bütçe kalemindeki payı 0.02. Bütçe çok küçük. Ombudsmanın yetki sınırlarının aşılması, idare üzerinde yaptırım etkisi ile de donatılmasıyla ilgili yasal çalışmaların yapılması. Bu anlamda gerekli desteğin bağımsız denetim kurumlarına hem yasal çalışma hem de bütçe kalemi olarak verilmesi önemli. Ombudsman büyük bir kurum değil ancak beklentimiz çok. Ben bu kurumlara sırtımı dayamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Solyalı: Ombudsmana başvurular düşüyor

Ombudsmana başvuruların düştüğünü de dile getiren CTP Milletvekili Ürün Solyalı, bu yılki başvuru sayısının 10’u aşmadığını kaydetti.

Solyalı, konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti:

“Ombudsmana başvurular düşüyor. İnsanlar kurumlar bir yaptırım uygulamadığı için başvuru yapmaktan vazgeçiyorlar. Bu yıl için çok sınırlı bir başvuru var. Bu dönem 10’u bulmadı başvurular ve bu kötü. O kadar kötü bir idare var ki dilekçelere bile 30 gün içinde yanıt verilmiyor. Ombudsman raporuna yazıyor evrak istiyor bakanlıklar iletmiyor. Bu kendinize gelmenizi gerektiren bir uyarıdır. Ombudsman Yasası tekrar ele alınmalı.”

“Ombudsman dikkate alınmalı”

Ombudsmanın yetki ile donatılması gerektiğinin altını çizen Solyalı, sorunları çözmeden Ombudsmanın dikkate alınmasının sağlanamayacağını kaydetti. “KKTC dışında ülkelerde Ombudsman ne derse bu dikkate alınır” diyen CTP Milletvekili Solyalı, KKTC’de ise bunun geçerli olmadığını söyledi. Solyalı “biz gerçekten bağlayıcı kara ve idareyi zorunlu uygulama noktasında yetkin ve güçlü bir ombudsman istiyoruz. Kurumların evrak saklaması noktasında idari ve cezai yaptırım yetkisi olmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. Solyalı Ombudsmanın bütçesinin rahat olmasının da bir zorunluluk olduğunu dile getirdi.

Ombudsmanın sınırlı bütçe ile iyi işler yaptığını da belirten Solyalı, Ombudsmanı tebrik ederek, daha fazla beklentileri olduğunu da kaydetti.

Solyalı’nın konuşmasının ardından Ombudsman bütçesi 43 milyon 171 bin TL olarak oy birliği ile kabul edildi.