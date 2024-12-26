Polis memuru Mehmet Pınardan mahkemede olguları aktardı.

Polis, 2024 yılı içerisinde KKTC'de işçi olarak çalışmasına rağmen ön izin yapacağı vaadi ile Lefkoşa'da sakin V.Y.’den (E-26) Türkmenistan’da yaşayan dört akrabasını KKTC'ye işçi olarak getirerek ön izin işlemlerini yapacağı gerekçesi ile toplam 5 bin 200 Dolar nakit parayı aldığını söyledi.

Polis, zanlının yine Lefkoşa'da sakin M.B.’den (E-30) Türkmenistan’da yaşayan dört akrabasını KKTC'ye işçi olarak getirerek ön izin işlemlerini yapacağı gerekçesi ile toplan 2 bin Dolar aldığını açıkladı.

Polis, zanlının Lefkoşa'da sakin N.R.’den ise (K-35)' Türkmenistan’da yaşayan bir akrabasını KKTC'ye işçi olarak getirerek ön izin işlemlerini yapacağı gerekçesi ile toplam 1000 Dolar nakit parayı aldığını açıkladı. Polis, 3 kişiden toplamda 8 bin 200 nakit parayı alıp herhangi bir icraat yapmayarak sahte davranışla para temin eden zanlıyla ilgili şikayetin 24 Aralık 2024 tarihinde yapıldığını söyledi. Polis, zanlının 25 Aralık tarihinde tutuklandığını belirtti.

Soruşturmanın yeni başladığını, şimdilik 3 şikayet yapıldığını ancak sayının artabileceğini kaydeden polis, alınacak ifadeler olduğunu da belirterek, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.