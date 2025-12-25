Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli mühendislik kapasitesini somut bir başarıya dönüştüren önemli bir proje daha hayata geçirildi. GÜNSEL ve Sancaklı İtfaiye iş birliğinde tasarlanarak kullanıma hazır hale getirilen yüksek donanımlı itfaiye arazözü, düzenlenen törenle KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na teslim edildi.

Teslim töreni; KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve Sancaklı İtfaiye Genel Müdürü Halil Erçin, protokol üyeleri ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Arama Kurtarma Araçlarının Ardından İtfaiye Arazözü

Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde geliştirilen yerli mühendislik projeleri, süreklilik arz eden bir üretim vizyonu ile ilerliyor. Bu kapsamda geçtiğimiz Temmuz ayında, GÜNSEL mühendislerince tasarlanıp üretilen 8 adet arama-kurtarma aracı üstyapısı, KKTC Sivil Savunma Teşkilatı’na teslim edilmişti. Bugün gerçekleştirilen itfaiye arazözü teslimi ise bu stratejik iş birliğinin yeni ve güçlü bir halkası olarak öne çıkıyor.

Orman Yangınları İçin Yüksek Performans

Özellikle orman yangınları ve zorlu arazi koşullarında yüksek etkinlik sağlamak üzere tasarlanan itfaiye arazözü, 20 ton su taşıma kapasitesine sahip. Araç; hem sabit pozisyonda hem de hareket halindeyken su atabilme kabiliyetiyle müdahale esnekliğini en üst seviyeye taşıyor.

Yüksek performanslı pompa sistemi, uzaktan kontrollü ve manuel su monitörleri, gelişmiş kamera sistemleri ve elektronik kontrol altyapısı sayesinde yangınlara hızlı, güvenli ve hassas müdahale imkanı sunuyor. Dayanıklı ve hafif alüminyum üstyapısı, gelişmiş ikaz ve güvenlik sistemleriyle desteklenen araç; kişisel koruyucu donanımlar ve solunum setleriyle birlikte eksiksiz donanımla teslim edildi.

GÜNSEL ve Sancaklı İtfaiye iş birliğiyle geliştirilen itfaiye arazözü, üstün teknik özellikleriyle KKTC Sivil Savunma Teşkilatı’nın yangınla mücadele kapasitesini güçlendiren, çağdaş ve stratejik bir acil müdahale aracı olarak hizmete alındı. Gücü, cesareti, azminden esinlenilerek “Koca Yusuf” adı verildi

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban’ın konuşmalarının ardından gerçekleştirilen teslim töreni, SSTB personelinin aracın teknik kabiliyetlerini uygulamalı olarak sergilediği gösteriyle sona erdi.

Hakan Balaban: “Bu araç sadece alevlerle mücadele etmeyecek; afetlerin ilk anlarında umut olacak, canlar kurtaracak ve milletimizin yanında dimdik duracaktır.”

GÜNSEL ve Sancaklı İtfaiye iş birliğinde tamamlanan itfaiye arazözünü teslim alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban, bu adımın ülkenin afetlere müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi açısından çok değerli olduğunu vurguladı. Ülkenin, orman yangınları ve farklı afetler sonrasında ortaya çıkabilen çok yönlü risklerle sıkça karşı karşıya kaldığını hatırlatan Balaban, envantere dahil edilen modern yangın söndürme aracının zorlu arazi koşullarında etkin görev yapabilme kabiliyeti, yüksek su kapasitesi ve gelişmiş teknik donanımıyla yangınlara daha hızlı, daha güçlü ve daha güvenli müdahale imkanı sağlayacağını söyledi.

Söz konusu aracın yalnızca yangınlarla mücadelede değil, afetlerin ilk anlarında da umut olacağını vurgulayan KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban, “Bu araç sadece alevlerle mücadele etmeyecek; afetlerin ilk anlarında umut olacak, canlar kurtaracak ve milletimizin yanında dimdik duracaktır” dedi. Araca verilen “Koca Yusuf” isminin özel bir anlam taşıdığını da ifade eden Balaban, “Koca Yusuf, Türk spor tarihinin en önemli pehlivanlarından biridir. Gücü, cesareti, azmi ve vatan sevgisiyle milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. O, yalnızca cüssesiyle değil; iradesi ve kararlılığıyla zorluklar karşısında asla pes etmeyen bir duruşu temsil etmektedir” ifadelerini kullandı.“Koca Yusuf” adının taşıdığı sembolik anlamlara da değinen Balaban, “Bu isim, afetler karşısında sergilediğimiz güçlü duruşu, durmadan mücadele eden teşkilatımızın ve milletimizin kararlılığını simgeliyor. Tıpkı ismini aldığı büyük pehlivan gibi bu aracımız da en zorlu şartlarda görev alacak ve gücünü milletimiz için kullanacaktır” diye konuştu.

KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban, aracın mühendislik ve üretim süreçlerini tamamlayan GÜNSEL ve Sancaklı İtfaiye çalışanlarına ve Yakın Doğu Oluşumu’na teşekkür etti.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Bu aracın, insan hayatını ve doğamızı koruma yolunda önemli bir rol üstlenmesini temenni ediyorum.”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli üretim gücünü, mühendislik yetkinliğini ve kurumsal iş birliği vizyonunu somut bir başarıya dönüştüren çok anlamlı bir projeyi daha tamamladıklarını söyleyen Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ise “Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, bilimsel üretimini sahaya yansıtan; bilgiyi, insan hayatını koruyan stratejik projelere dönüştüren bir anlayışla yoluna devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Temmuz ayında, KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na 8 aradet arama kurtarma aracı üstyapısı teslim ettiklerini hatırlatan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bugün ise bu iş birliğini bir adım daha ileri taşıyoruz. Teslimini gerçekleştirdiğimiz itfaiye arazözü; yalnızca bir araç değil, yerli mühendislik aklının, sanayi iş birliğinin ve kamu kurumlarıyla kurulan güçlü ortaklığın somut bir ürünüdür” dedi. Projede, GÜNSEL mühendislerinin teknik birikimi ile Sancaklı İtfaiye’nin saha deneyiminin birleştiğini belirten Prof. Dr. Günsel, bu iş birliği sayesinde zorlu arazi koşullarında ve özellikle orman yangınlarına karşı yüksek etkinlik sağlayan çağdaş bir acil müdahale aracının ortaya çıktığını ifade etti.

“Bizler Yakın Doğu Oluşumu olarak yerli üretimin yalnızca ekonomik bir tercih değil; bağımsızlığın, sürdürülebilirliğin ve gelecek güvenliğinin temeli olduğuna inanıyoruz. Üniversiteler ise bu sürecin sadece izleyicisi değil; öncüsü, taşıyıcısı ve sorumluluk sahibidir” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Sivil Savunma Teşkilatımızın yangınla mücadele kapasitesine güç katacak bu aracın, sahada görev yapan tüm personelimize destek olmasını; en önemlisi de insan hayatını ve doğamızı koruma yolunda kritik bir rol üstlenmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.