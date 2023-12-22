Kazanın detayları şöyle:

21.12.2023 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Lefkoşa’da Alirıza Efendi Caddesi üzerinde, Melih Emre ORAN (E-20) yönetimindeki KL 940 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde aynı istikamete doğru seyreden Ayşe ÇAKIR (K-42) yönetimindeki PD 172 plakalı aracın sağ arka ile sağ ön kısmına çarptıktan sonra, kontrolsüzce yoluna devam etmiş ve yolun solundan çıkarak beton duvara da çarpıp durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan KL 940 plakalı araç sürücüsü ve araçtaki yolcu Bünyamin BAKIŞ (E-21) ile Ahmet BOSTANTEPE (E-22), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Acil Serviste müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.